بالفيديو.. متهور يساعد الطلاب في الهروب من المدرسة

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صور بواسطة أحد الطلاب في فناء المدرسة يوضح لحظة اقتحام متهور لباب احدى المدارس أثناء وجود الطلاب والمعلمين داخلها.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة اصطدام السيارة بباب المدارس خلال فترة الدوام، سمع صوت إطارات السيارة أثناء استعداد سائقها للاصطدام بالباب، ثم ظهرت السيارة وهي تصدم الباب من الخلف، ما أدى إلى فتحه مباشرة.

ورصد المقطع الطلاب الموجودين في فناء المدرسة وهم يركضون باتجاه الباب مباشرة بعد فتحه، وبدا كأنهم يسارعون إلى الخروج من المدرسة مستغلين ما حدث.