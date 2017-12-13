بالصور.. في يومه الأول جناح الحرس يلفت أنظار زوار ملتقى الوان السعودية

تركية البدر(صدى):

تميز جناح وزارةالحرس الوطني في ملتقى ألوان السعودية في نسخته السادسة، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمجموعة من الصور التاريخية الجميلة للحرس الوطني تحاكي مراحل تطوره الحديث في كل مجالاته العسكرية، والأمنية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، حيث توافد الزوار على المشاهدة والاستمتاع في مشاهدة مراحل أزدهار وتطور هذه المؤسسة العسكرية الشامخة التي تذود عن تراب هذا الوطن الغالي وتخدم الوطن والمواطن في شتى مجالاتها.

الجدير بالذكر ان مواعيد زيارة ملتقى ألوان السعودية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً ويستمر حتى السبت القادم الموافق 16ديسمبر.