فنان أمريكي يهدي لوحة سلام لخادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

قام الفنان الأمريكي ” ديفيد داتونا ” برسم لوحة فنية تحتوي على كلمة التوحيد الإسلامية ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، ليهديها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، مساء اليوم الأربعاء .

وسلم الفنان اللوحة إلى مستشار خادم الحرمين وأمير مكة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، بالتزامن مع افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب ، والتي أكد ” داتونا ” أنه يهدف من خلالها لتوطيد العلاقات السعودية الأمريكية من خلال هدية سلام .

وأكد الفنان الأمريكي أن عمله على اللوحة استغرق حوالي 7 أشهر تقريبًا ، مضيفاً أن زيارته للرياض مسبقًا كانت سببًا في معرفته بالقرءان عندما حصل على نسخ منه .