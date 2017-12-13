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فنان أمريكي يهدي لوحة سلام لخادم الحرمين

فنان أمريكي يهدي لوحة سلام لخادم الحرمين
نايف السالم(صدى):

قام الفنان الأمريكي ” ديفيد داتونا ” برسم لوحة فنية تحتوي على كلمة التوحيد الإسلامية ” لا إله إلا الله محمد رسول الله ” ، ليهديها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، مساء اليوم الأربعاء .

وسلم الفنان اللوحة إلى مستشار خادم الحرمين وأمير مكة ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، بالتزامن مع افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب ، والتي أكد ” داتونا ” أنه يهدف من خلالها لتوطيد العلاقات السعودية الأمريكية من خلال هدية سلام .

وأكد الفنان الأمريكي أن عمله على اللوحة استغرق حوالي 7 أشهر تقريبًا ، مضيفاً أن زيارته للرياض مسبقًا كانت سببًا في معرفته بالقرءان عندما حصل على نسخ منه .


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