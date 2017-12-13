المتقدمة للبتروكيماويات تحقق جائزة أفضل شركة بتروكيماوية عربية وجائزة ISAQ

إبراهيم الزهراني(صدى):

حققت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات جائزة أفضل شركة في قطاع البتروكيماويات في الوطن العربي للعام 2017 ضمن فعاليات المؤتمر الذي عقد في مدينة مراكش المغربية لاختيار الفائزين بجوائز أفضل العرب ” التي تمنح بواسطة اللجنة العليا لمؤسسة “ ARAB BEST ” . بالإضافة الى تحقيق جائزة النجمة الدولية للجودة ” الفئة الماسية ” في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة جنيف مؤخرا.

وبهذه المناسبة أعرب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خليفة بن عبد اللطيف الملحم عن اعتزازه بالتميز الكبير التي تناله الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في عدد من المجالات المتنوعة التي كان اخرها الحصول على –diamond Category –international Star Award for Quality التي منحت في الحفل الدولي في مدينة جنيف والذي نظمته BID Group الاسبانية وها هي الان تنمح بفضل الله ثم بجهود ابنائها جائزة أفضل شركة عربية في قطاع البتروكيماويات بعد منافسة كبيرة مع عدد كبير من الشركات ذات السمعة والربحية المتميزة، وهذا يدل على توفيق الله أولا ثم العمل الكبير التي تبذله الشركة ممثلة في مجلس ادارتها وادارتها التنفيذية وجميع الموظفين والمقاولين الذين ساهموا في إيصال المتقدمة الى هذا التميز وقدم الملحم شكره وتقديره لجميع من ساهم في هذا الإنجاز الكبير مطالبا الجميع بالاستمرار بالتميز.

المهندس عبد الله بن مقبل القرعاوي الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة قال: نحمد الله تعالى على هذه الإنجازات الكبيرة التي تحصدها المتقدمة والتي تجير بعد توفيق الله لجميع العاملين في الشركة من مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وموظفين ومقاولين والتي تحققت بفضل الله بعد عمل تكاملي ناجح ومميز بين جميع المستويات الإدارية في الشركة.

وقال المهندس عبد الله بن مقبل القرعاوي حققت الشركة بفضل الله تعالى هذا العام العديد من الإنجازات والنجاحات حيث ضمت ارفع جائزة عربية وهي أفضل شركة عربية في قطاع البتروكيماويات لجائزة ISAQ الفئة الماسية والتي منحت من قبل BID Group الاسبانية العريقة والتي تعمل على تقييم وتحليل أداء الشركات والمؤسسات الكبرى في مجال القيادة والجودة والابتكار والامتياز.

ويضاف هاذين الإنجازين الى الإنجازات التي حققتها الشركة المتقدمة في كافة المجالات سواء في الإنتاجية والسلامة والبيئة والجودة رغم عمرها الذي لا يتجاوز 10 سنوات.

وعن جائزة العرب تعتبر أرفع جائزة تقدمها مؤسسة “ ARAB BEST، وتعنى بالاعتراف بالأداء والتميز في الاعتمادية والابتكار والربحية للمنظمات المتميزة والمؤثرة في العالم العربي في مجال العمل العام وتحتفي بالأعمال الاستثنائية للأفراد على مستوى الدولة وعلى مستوى مجموع الوطن العربي خلال فترة عام هذه الجائزة تمنح بواسطة اللجنة العليا لمؤسسة اراب بست.