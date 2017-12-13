فنان يحول لوحات المشاهير إلى مسامير

متابعات(صدى):

تمكن شاب يدعى ” مارت نابي ” من إحداث طفرة في عالم الفن ، تمثلت في إعادة رسمه للوحات مشاهير الفن مثل لوحات ” بيكاسو ” و ” دالي ” بالمسامير المعدنية على الرغم من صعوبة الفكرة .

حيث تمكن في غضون 6 أشهر من رسم 12 لوحة باستخدام المسامير ، من خلال صنع أكثر من 1000 ثقب باللوحة الخشبية من خلال المسامير ، حيث استهلك ما يصل إلى 30978 مسماراً معنديًا في الرسم ، ثم صمم اللوحة بالشكل الذي يريد واستخدم الألوان في طلائها لتظهر واضحة .

ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، فقد استهدف الشاب من هذا النوع المبتكر في الرسم ، أن يعيد إبراز جمال أشهر اللوحات الفنية حول العالم ، من خلال جعلها أكثر قرباً للواقع مثل الرسم المجسم ولكن بطريقة مختلفة ، وبحسب تصريحاته فإن تشجيعات من حوله حفزته على نشر لوحاته بمعرض فني قريبًأ .