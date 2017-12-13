أمير جازان يوجه بدعم الشباب ملاك العربات المتنقلة

تركي السالم(صدى):

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، خلال ترؤسه الجلسة الأولى لمجلس شباب المنطقة، بدعم الشباب ملاك العربات المتنقلة، وتسهيل مهماتهم من قبل أمانة جازان والمجلس.

وأشار سموه، إلي أنه يجب الاستفادة من خبرات وتجارب المناطق الأخرى الرائدة في هذا المجال عبر إرسال وفد مكون من أعضاء مجلس شباب منطقة جازان وأمانة المنطقة والجهات المعنية، مؤكدًا على ضرورة إشراك الشباب في الزيارات التفقدية والاجتماعات الخاصة به في شتى محافظات المنطقة؛ وذلك حرصاً على إشراكهم في صنع القرار، وتفعيل دورهم.