وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى صعدة
وصلت تعزيزات عسكرية صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة البقع للمشاركة في العمليات القتالية وتحرير ما تبقى من المحافظة من سيطرة مليشيات الحوثي.
وأفادت مصادر صحفية، على وصول لواءين عسكريين ومعدات ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع ذاتيه وكاسحات ألغام، إلى منطقة البقع للمشاركة في معركة تحرير محافظة صعدة.
ابو فاطمة الجهني[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 40 دقيقة
اللهم انصرهم وثبت اقدامهم
اللهم عليك بالحوثي ومن عاونه
اللهم مكن لجنود الحق النصر والتمكين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 33 دقيقة
لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس
الله ينصر الشرعية وقوات التحالف على الروافض