وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى صعدة

فهمي محمد(صدى):

وصلت تعزيزات عسكرية صباح اليوم الأربعاء، إلى منطقة البقع للمشاركة في العمليات القتالية وتحرير ما تبقى من المحافظة من سيطرة مليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر صحفية، على وصول لواءين عسكريين ومعدات ثقيلة وراجمات صواريخ ومدافع ذاتيه وكاسحات ألغام، إلى منطقة البقع للمشاركة في معركة تحرير محافظة صعدة.