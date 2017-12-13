مستشفى تركي يحتجز مولود ويطالب أهله بـ 134ألف دولار

نورة الشهري(صدى):

أعلنت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن القائمين على أحد المستشفيات التركية حاولوا احتجاز طفلة حديثة الولادة لابتزاز أهلها وإجبارهم على دفع مبلغ مالي كبير.

ويذكر أن الحادثة وقعت عندما أصيبت المرأة الحامل، بوعكة أجبرتها على الذهاب إلى أحد المشافي التركية وقضاء فترة تقارب ثلاثة أشهر إلى حين موعد الولادة، حيث وضعت طفلتها في نفس المشفى.

ورفض القائمون على المستشفى تسليمها الرضيعة وطالبوها بدفع 134 ألف دولار، ما دفعها إلى اللجوء إلى الشرطة والسلطات المحلية.