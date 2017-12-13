” العمل ” تمنح استثناء لـ 4 فئات جديدة للعمل بمهن المواطنين

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة العمل قرارًا رسميًا يسمح بعمل 4 فئات من الوافدين في المهن المقتصرة على المواطنين بالمملكة ، خاصةً في ظل توطين عدد كبير من الوظائف في قطاعات الذهب و محلات المستلزمات النسائية والاتصالات .

حيث أوضحت الوزارة هذه الفئات في رد لها على أحد المواطنين الذي وجه سؤالاً لحساب ” خدمة العملاء ” عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ، قائلة ” تم السماح لكل من أم المواطن وأم المواطنة وابن وابنة المواطنة العمل في المهن المقصورة على السعوديين ” .

وبالإجابة على إمكانية شغل القبائل النازحة للمهن السعودية ، نفت ” خدمة العملاء ” التابعة لوزارة العمل إمكانية ذلك حيث يقتصر الاستثناء على الفئات التي حددتها سابقاً ، قائلة ” موظف القبائل النازحة يتم احتسابه بـ 1.00 واحد سعودي في نسبة التوطين ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين ” .