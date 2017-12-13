” العمل ” تمنح استثناء لـ 4 فئات جديدة للعمل بمهن المواطنين
أصدرت وزارة العمل قرارًا رسميًا يسمح بعمل 4 فئات من الوافدين في المهن المقتصرة على المواطنين بالمملكة ، خاصةً في ظل توطين عدد كبير من الوظائف في قطاعات الذهب و محلات المستلزمات النسائية والاتصالات .
حيث أوضحت الوزارة هذه الفئات في رد لها على أحد المواطنين الذي وجه سؤالاً لحساب ” خدمة العملاء ” عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ، قائلة ” تم السماح لكل من أم المواطن وأم المواطنة وابن وابنة المواطنة العمل في المهن المقصورة على السعوديين ” .
وبالإجابة على إمكانية شغل القبائل النازحة للمهن السعودية ، نفت ” خدمة العملاء ” التابعة لوزارة العمل إمكانية ذلك حيث يقتصر الاستثناء على الفئات التي حددتها سابقاً ، قائلة ” موظف القبائل النازحة يتم احتسابه بـ 1.00 واحد سعودي في نسبة التوطين ولا يعمل في المهن المقصورة على السعوديين ” .
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 306 ] نشر منذ 23 دقيقة
راحت استثناءات هههه
اتوقع بعد سنتين راح يصدر قرار بإستثناء اليهود والنصارى والهندوس والسماح لهم بالعمل بالمهن المقصوره على السعوديين
وبعدها بسنتين راح يتعدل النظام ويصبح القرار اسمه قرار المهن المقصوره على الاجانب ويصدر استثناء لبعض الفئات من السعوديين بالعمل بالمهن المقصوره على الاجانب وهم السعودي ابن الاجنبيه والسعودي زوج الاجنبيه وغير ذلك يمنع منع بات عمل السعودي الاصل والمنشأ بأي مهنه مقصوره على الاجانب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 20 دقيقة
المواطن الأصلي مالقى وظيفة ونتم من الحين تفكرون بغيره الله المستعان