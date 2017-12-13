الحوثيون ينهبون منزل شقيقة الرئيس صالح ويختطفون اولادها

فهمي محمد(صدى):

كشف أحد مستشاري الرئيس اليمني الراحل علي صالح، سالم الغباري، إن الميليشيات الإرهابية أغاروا على منزل شقيقة صالح في صنعاء، خلال استقبالها وفود من المعزيات.

وقال الغباري، إن ميليشيات الحوثي قامت باختطاف ابن شقيقة صالح الدكتور جمال ناصر الشحطري ونجله عماد، كما قامت بسرقة ونهب كل ما وجدوه في البيت بما في ذلك جوالات النساء اللاتي كن يقدمن التعازي لأخت الرئيس السابق.

ونقل الغباري عن مصدر مقرَّب من عائلة صالح أن شقيقة صالح تمّ إسعافها قبل نصف ساعة ودخلت العناية المركزة مرة أخرى جراء ما حدث اليوم.

يذكر أن والدة الدكتور جمال، البالغة من العمر 70 عاما، وهي الأخت الوحيدة لصالح، توفي زوجها قبل خمس سنوات ” ، مضيفا أنها ” خرجت قبل يومين فقط من العناية المركزة بعد أن سقطت مغشيا عليها بعد سماعها نبأ مقتل صالح ” .