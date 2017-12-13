تفاصيل جديدة في واقعة ” فقأ عين ” طفل بمكة المكرمة
فقأ وافد من جنسية آسيوية عين طفل من جنسية أفريقية، مساء أمس الثلاثاء، عقب ضربه على وجهه داخل المسجد الذي يعمل به إماما ” متعاونا ” بشارع المنصور بمكة.
من جانبه قال الطبيب المعالج للحالة، بعد نقل الطفل إلى أحد مستشفيات مكة المكرمة، أن الطفل قد فقد البصر كاملا في العين المصابة، ويحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصالها، إلا أن والده رفض ذلك وفضل الذهاب به إلى أحد المستشفيات المتخصصة في طب العيون بمحافظة جدة ، حيث أجريت له عملية جراحية تكللت بالنجاح.
وأكد ” والد الطفل ” ، أنه تقدم بشكوى للشرطة ضد الوافد وقد تم القبض عليه وإيداعه التوقيف بمخفر شرطة أجياد بمكة المكرمة على ذمة التحقيق.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 52 دقيقة
اقسم بالله هذه اكبر كارثه… الطبيب المعالج كان يبي يشيلها … بينما امكن معالجتها…
يالربع احذرو اطباء البهأئم… اين الصحه عنهم….؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39835 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله على سلامة الفل ,,
,, الآسيوي سفروه على حمار عرج لبلاده بعد ان يأكل عقابه ,,
, اما الدكتور ياليت يقطوه بحر ، ويفكون المسلمين من شره ,,