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مواطن يروض الثعابين لشرب الشاي

مواطن يروض الثعابين لشرب الشاي
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو لأفعى تشرب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية ، وعلى خلفية المقطع تبين أن هناك شاب يدعى ” ثابت الفضل ” في العقد الثالث من العمر بقرية ” القصب ” في شقراء ، يعمل على ترويض الثعابين ويقدم لهم واجب الضيافة لتصويرهم في أوضاع تدهش الجمهور .

واشتهر ” الفضل ” من خلال مقطع الفيديو الأخير الذي تداوله على تطبيق ” واتساب ” لحية سمينة تشرب الشاي بانهماك ، ووفقاً لمصادر خاصة فإن الشاب أكد أن الأفعى التي ظهرت في الفيديو من فصيلة ” الأرقم ” الغير سامة وهو ما لا يدعو للخوف ، مشيراً أنه يمتلك في استراحته الخاصة 7 ثعابين مختلفة الفصائل ، والتي يعد أبرزها ” الصل الأسود ” الشهير بلدغاته السامة القاتلة .

وأوضح الشاب أن اصطياد الأفاعي من محيط بيئته وترويضها أصبح هواية بالنسبة له لا يمكنه التخلي عنها منذ عامين ، ويجد فيها نوعًا من التسلية أثناء تصويرها في وضعيات مثيرة للذهول وهو يشرح للمشاهدين عن أنواعها والتحذير من فصائل محددة بها للتثقيف .

 

ولفت الشاب ثابت الفاضل ، إلى أنه ظهر يمازح حية غير سامة في أحد مقاطع الفيديو ، حيث كانت تغرس أنيابها في يده حتى أسالت الدماء في مقطع أراد من خلاله إثبات أن الحية غير السامة عضاتها ليست قاتلة ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39835 ] نشر منذ 1 ساعة

بكره راح يفتكن فيك وبعدها ماينفع كلام المتكلم ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 57 دقيقة

اهل العقول في راحة نسأل الله الرشد

[ عدد التعليقات: 195 ] نشر منذ 57 دقيقة

معطشها شهر .. وهذا يجعل الأفعى تشرب اي سأئل حتى لو كان منكر معتق من صنع يدي اثيوبي… فش بدناش كذب

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