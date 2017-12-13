بالفيديو.. الجعفري لـ ” دي ميستورا ” : المسألة ليست في داعش فقط

جنيف(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، فيديو، لبشار الجعفري، رئيس وفد النظام السوري، وهو يشرح للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في مفاوضات جنيف، توزع قوى عسكرية، غير تنظيم داعش في سوريا، تشكّل تهديداً.

وبدأ الجعفري كلامه الذي توجه به إلى دي ميستورا: ” يكفي أن تلقي نظرة على الخريطة، لكي ترى أن المسألة ليست فقط داعش. بعد أن سبقها بالقول: ” كي أظهر لك أن التهديد الإرهابي جدِّي في سوريا.