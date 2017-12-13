محافظ ” مؤسسة الحبوب ” يناشد عملاء المؤسسة بالإبلاغ عن التلاعب

حمود العنزي(صدى):

شدد أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب ، على ضرورة حرص عملاء المؤسسة على الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقصير يؤثر على سير العمل ، من خلال إبلاغ الهيئات الرقابية والإمارة عن أي تلاعب ملحوظ في مراكز توزيع الأعلاف لأي منطقة .

وجاء ذلك على خلفية مقطع الفيديو الذي تداوله أحد نشطاء موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، والذي يظهر خلاله تلاعب أحد الشركات في توزيع الأعلاف ، بالإضافة إلى ظهور شاحنات مختلفة محملة بها ، قائلاً ” نحن نبحث عن 20 كيساً والمتلاعبين يحملون الشحنات ” .

وعلق ” الفارس ” بدوره مؤكداً على أن هذه الشركة لا تملك صلاحية الرقابة فهي تعمل لصالح المربي ، وعلى العملاء التعاون في إبلاغ المختصين للقضاء على هذا النوع من التلاعب .