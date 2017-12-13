نائب وزير النقل يتفقد مشاريع بريدة

سالم المطيري(صدى):

تفقد نائب وزير النقل المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب اليوم الأربعاء، عدداً من مشاريع النقل ببريدة، ومنها مشروع نفق طريق الملك عبدالله الحيوي في بريدة، وشدّد على إنجازه في أقل من 12 شهراً.

ووقف المهندس الخلب على تقاطع طريق الملك فهد مع الطرفية ” الخماسية ” ، بعد استئناف العمل في الجسر من قبل المقاول الجديد، ووجّه بسرعة العمل وإنهاء المشروع في الربع الثالث من 2018.

كما دشّن، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، عدداً من مشاريع وزارة النقل بمحافظة عنيزة، وعلى رأسها تقاطع طريق الملك سعود مع طريق أبي بكر الصديق، وتقاطع طريق زامل السليم مع الدائري الغربي، ومع محول عنيزة الداخلي.