بعد اختراقها .. ” يورك ” ترفض تجديد رخصة ” أوبر “

لندن(صدى):

قررت سلطات مدينة ” يورك ” البريطانية ، وقف استخدام خدمة ” أوبر ” للنقل الخاص في محيطها ، حيث تنتهي صلاحية الترخيص الممنوح للشركة ليلة رأس السنة الميلادية ، ولن تسمح الجهات المختصة في المدينة بتجديده .

وجاء ذلك ، على خلفية خشية المنطقة من حادث اختراق البيانات الأخير الذي تعرضت الشركة له وتستر عليه المسؤولون بأوبر ، وفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، وهو ما يجعل ” يورك ” المدينة الثالثة بالمملكة التي تحظر أوبر بعدما بادرت بالقرار لندن و شيفيلد .

وكانت أوبر قد واجهت حادثة اختراق داخل شركتها ، تسببت في فضح معلومات خاصة بالأشخاص ، لما يصل لأكثر من 57 مليون عميل وسائق على مستوى العالم وهو ما سبب بداية الأزمة لدى الشركة التي اعترفت بالأزمة .