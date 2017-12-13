” جوستافو ” : النصر لايزال يملك الكثير من العطاءات الفنية

نواف السالم(صدى):

قيم مدرب النصر جوستافو، فريقه في المرحلة الأولى من دوري المحترفين، قائلاً ” استطيع أن اقيم الفترة التي قضيتها مع الفريق ففي المباراتين الأولى والثانية لم يؤدي الفريق بالشكل الذي نريده ونبحث عنه ” .

وأضاف ” جوستافو ” ، أن خلال التمارين الماضية ظهر اللاعبين الذين سيشاركون عوضاً عن زملائهم بشكل جيد وقوي وقدموا أداء جيد ومركز ومثل ما قدموا في التمارين سيقدمون في المباراة وثقتي بهم لا تتجزأ وهم أهلاً للثقة.

وأشار مدرب النصر، إلى أنه سيعمل على أن يكون تركيز اللاعبين حاضراً ليس من بداية المباراة بل قبل المباراة بيوم أو يومين من خلال التمارين ايضاً وانه على ثقة بأن الفريق لايزال يملك الكثير من العطاءات الفنية الجيدة التي يستطيع أن يقدمها في المباريات.