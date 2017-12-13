دراسة: علاج المرضى بواسطة أطباء كبار السن يعرض للوفاة

متابعات(صدى):

أكدت دراسة حديثة أن المرضى الجدد ممن يدخلون المستشفى هم الأكثر عرضة للموت بنسبة كبيرة ، وخاصةً عندما يتم علاجهم من قبل الأطباء كبار السن .

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية ، فقد أوضح باحثوا الدراسة أن الأشخاص ممن يتلقون العلاج من أطباء تزيد أعمارهم عن 60 عاماً كانت معدلات وفياتهم أعلى خلال شهر من الالتحاق بالمستشفى ، بالمقارنة مع من تلقوا العلاج من أطباء تقل أعمارهم عن 40 عاماً .

أثار هذا الأمر مخاوف الباحثين ، حيث أن النتيجة توضح أنه على الرغم من الخبرة والمعرفة التي يملكها كبار السن من الأطباء ، إلا أن التغييرات التي يمر بها المجتمع في ظل التكنولوجيا ، والتطورات المستمرة في مجال البحوث الطبية تحتاج إلى عقول معاصرة للفترة الزمنية الحديثة ، وهو ما يؤكد ضرورة استمرار الدراسة الطبية على مر الزمن دون توقف .