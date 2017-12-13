الشؤون الإسلامية توضح تفاصيل اشتعال حريق في مسجد بالمملكة
كشفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، عن سبب اشتعال حريق في مسجد بالمملكة.
وذكر فرع الشؤون الإسلامية بالقصيم، في بيان له، أنَّ الحريق، سببه عدم إغلاق مصادر الطاقة من أجهزة التكييف والتدفئة، مما ادى إلى حدوث تماس كهربائي فاندلع الحريق دون وقوع إصابات.
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بالفيديو.. اشتعال حريق في مسجد بالمملكة
abu ammar[ عدد التعليقات: 14636 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الخطاء ترك الدفايات وغيرها شغاله في المسجد وخصوصا اذا كان تسليك الكهرباء من الاسلاك الضعيفه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5862 ] نشر منذ 34 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22296 ] نشر منذ 29 دقيقة
الحمد لله على السلامه