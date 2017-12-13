” جوارديولا ” يخشى المنافسة في ظل أزمة فريقه

ماجد محمد(صدى):

يسعى مدرب مانشستر سيتي ، الإسباني ” بيب جوارديولا ” إلى تعزيز خط الدفاع لدى فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تُقام مطلع يناير المقبل .

وجاء هذا القرار ، بعد استمرار غياب المدافعين الأساسيين جون ستونز و فينسن كومباني وبنيامين ميندي حتى العام المقبل ، وهو ما أدى إلى ضرورة توفير خيارات بديلة لدى ” جوارديولا ” ، ليتمكن من تأهيل فريقه للفوز بألقاب الدوري وكأس إنجلترا بالإضافة إلى مونديال أبطال أوروبا .

ووفقاً لتصريحات له ، أكد المدرب الإسباني على أن فريقه يواجه أزمة كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب منافسته على العديد من البطولات بالتزامن مع قلة اللاعبين بالنادي .