مياه الشرقية تعلن انتهاء اعمال الصيانة الطارئة وسط الهفوف

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن انتهاء أعمال الصيانة الطارئة والتي تم البدء بها صباح أمس الثلاثاء، على الخط المغذي للمياه والتي تصل لوسط الهفوف بمحافظة الأحساء؛ والتي كان مقرر لها ثلاثة أيام من أعمال الصيانة نظراً لوجود الخط في منطقة عمل حيوية وضيقة في آن واحد ووجود خدمات أخرى في ذات منطقة العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فهد بن الحميدي العنزي، أن تقليص فترة أعمال الصيانة الطارئة والتي نفذها فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء ساهم في عدم شعور السكان بمستوى التخفيض حتى عاد الوضع إلى طبيعته.

وكان الفرع قد قام بتجهيز عدد من الصهاريج لتوزيع المياه في مناطق الضعف وسد حاجة سكان وسط الهفوف منها لسد النقص خلال فترة الصيانة الطارئة .