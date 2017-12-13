الفنان العوام ينفذ حملة تبرع بالدم لصالح مستشفيات الرياض

تركية البدر(صدى):

انتهى الاعلامي والفنان عبد الحميد العوام من تنفيذ ” حملة هارلي الخيرية ” بحضور مشعل المطلق نائب الرئيس التنفيذي، والتي تعد الحملة السابعة في حملاته الخيرية والإنسانية للتبرع بالدم لصالح مستشفى اليمامة وغيرها من بنوك الدم بالمستشفيات بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنوك الدم بالرياض.

وشارك في الحملة عدد من نجوم الفن والاعلاميين ونخبة من المجتمع والقنوات الفضائية وكرم خلالها عدد من الحضور من أهمهم المخرج عبدالخالق الغانم مخرج طاش ماطاش ورجال الأعمال فيصل المطلق وأطباء المستشفى وأخصائيين في ادارة المختبرات والاعلاميين.

وذكر العوام أنه مستمر في حملاته الخيرية للتبرع بالدم والمساهمة في سد النقص الذي تعانيه بنوك الدم في المستشفيات، وقدم شكره وتقديره لكل كل من بذل وتعاون معه لتنفيذ هذه الحملات.