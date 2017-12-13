دبي: أربعيني يهدد طليقته بالقتل بالساطور أو معاشرتها

دبي(صدى):

اتهمت النيابة العامة في دبي، مواطنًا بتهديد طليقته بالقتل في حال رفضت معاشرته وسبها.

وكشفت المجني عليها البالغة من العمر 43 عامًا، في تحقيقات النيابة، أنه في صباح يوم الواقعة، وبعد مغادرة أبنائها المنزل باتجاه مدارسهم، حضر طليقها إلى المنزل وطرق باب الصالة حاملاً معه ساطورًا ، طالبًا معاشرتها، ولما رفضت فتح الباب له، هددها بقتلها وقتل أبنائهما، إذا لم تنصع لأوامره، وقذفها بعبارات تسيء إلى شرفها وسمعتها بحسب صحيفة البيان.

وأفادت الشرطة، أنه حين تم القبض عليه كان في حالة سكر ورفض الانصياع لأوامر الشرطة.