غياب 13 لاعبًا عن لقاءات الجولة 14 من دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

تشهد المباريات المقبلة من الدوري للمحترفين، غياب 13 لاعبًا عن لقاءات الجولة 14، وذلك بسبب الإيقاف.

وتتضمن الأسماء كل من اللاعب ” أحمد الفريدي، إبراهيم غالب، برونو أوفيني، سعد لكرو، عمر هوساوي، جواو بيدرو ، عبدالله العمار، ليوناردو سوزا، عمار الدحيم، عبدالله الفهد، إميليو ايزاغوير ، حسن العمري، سالم الدوسري

وتنطلق مواجهات الجولة 14 من دوري المحترفين غدًا الخميس، بمواجهة بين الرائد والقادسية، في مباراة يسعى من خلالها فارس الشرقية لتحقيق الفوز الثاني له على التوالي في الدوري عقب فوزه الأخير على النصر على ملعبه بنتيجة 3_2 .