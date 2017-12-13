رجال أعمال: كلمة خادم الحرمين بمجلس الشورى رسمت مستقبل السياسة الداخلية والخارجية

سعيد العجل(صدى):

نوه رجال أعمال بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله بمجلس الشورى التي رسمت مستقبل السياسة الداخلية والخارجية للمملكة .

وقالوا في تصريحات صحفية أن الكلمة أكدت على نهج المملكة من خلال تطبيق الشريعة الاسلامية واهمية مكافحة الفساد وأن الدولة ماضية في تطبيق العدالة وبحزم حتى تسير عجلة التنمية .

وقال رئيس جامعة الشعوب العربية الدكتور يوسف الراجحي كلمة خادم الحرمين الشريفين ايده الله تؤكد على جوانب شاملة لمستقبل الوطن والمواطن في شتى الامور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والامنية .

وقال الراجحي حملت الكلمة التاكيد على ان الدولة ماضية في التنمية التي تمس حياة المواطن وتطوير العمل التنموي والاقتصادي بالمملكة وهو يعطي مؤشر ايجابي لمضي الدولة في دعم المواطن وتحقيق متطلباته التنموية وخلق المزيد من فرص العمل ودعم المشاريع التي تخص الاسكان لتحقيق رغباته في تملك السكن مبرزا دعم المملكة للقضايا الاسلامية والوقوف مع المسلمين ونصرتهم .

وفي ختام حديثه سال الله عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وان يديم الامن والامان والرخاء على المملكة وقيادتها وشعبها .

بدوره أكد رجل الاعمال هزاع بن عايش الروسان رئيس مجلس ادارة شركة الروسان للمقاولات أن كلمة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بمجلس الشورى حملت مضامين هامة تصب في مصلحة الوطن ومصلحة المواطن وتقديم العون له في شتى اموره الحياتية وضمان تنمية المجتمع والاعتماد على تنمية الاستثمار والتنمية المجتمعية وفق سياسات المملكة المستقبلية التي تولي المواطن جل العناية والدعم اللامحدود كما حملت الكلمة التاكيد على محاربة الفساد بكل حزم وعدل وهذا مؤشر على اهمية محاربة المفسدين لنجاح مسيرة البناء والنماء .

وشدد الروسان على ان القضية الفلسطينية تجد الدعم والعناية الكبيرة من القيادة الرشيدة والتأكيد بان القدس هي العاصمة الاصيلة للفلسطينيين وهذا الموقف المتأصل للمملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله .

وفي ختام حديثه أكد الروسان ان المملكة هي الدرع الحصين للإسلام والمسلمين والحامية لهم وخير شاهد دعمها للشرعية اليمنية التي استنجدت بالمملكة لحمايتها من المد الفارسي عبر ذراعه الحوثي وهي بفضل الله ستعيد الشرعية لأهلها في القريب العاجل بإذن الله .

وقال احمد البسام الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي لحلول البناء: كلمة خادم الحرمين الملك سلمان الضافية بمجلس الشورى أكدت أن المملكة تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها سياسيا وشعبيا وهي تقف بكل عزم ضد الظلم والعدوان .

واضاف التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعنى بالمواطن وتوليه العناية والرعاية هي الطريق التي تسلكه قيادتنا الرشيدة في دعم المشاريع التي تمس حياة المواطن بتنوعها واختلافها سواء السكنية او التعليمية او الصحية او التنموية ودعم كل هذه المشاريع الاقتصادية تعمل عليها الدولة لمواصلة مسيرة البناء والنماء الذي تعيشه المملكة بفضل من الله عز وجل .

وبين المهندس البسام المملكة بقيادتها الحكيمة تتطلع الى مستقبل زاهر يعتمد على تنمية المواطن ونهضة الوطن والعمل على الاستثمار الواسع والشامل الذي يسير بالوطن الى مصاف الدول العالمية في الشأن الصناعي والاستثماري والتنموي دون الاعتماد على النفط في التنمية بالمملكة وفق الرؤيا الطموحة 2030.