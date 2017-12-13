بالصور.. مصادرة مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية أنها صادرت وأتلفت بعض المنتجات بعد التفتيش على محال للعطارة “ .

وأوضحت الأمانة أن المخالفات على المحل تمثلت في،مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية.

وأضافت الأمانة أنه تم التحفظ على جميع الكميات المصادرة تهميدًا لإتلافها هذا وتؤكد أمانة الحدود الشمالية بأن الجولات مستمرة وفق برنامج معد مسبقاً لجميع مراقبي صحة البيئة لتأكد من جميع المحال التجارية التى تستهدف الصحة العامة .

وأكدت الأمانة بأنه لامجال لتهاون مع المخالفين ويتم تطبق الحد الأعلى من الغرامات بحقهم وأنه لا مجال لتهاون في لصحة العامة.