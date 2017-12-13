المرور يمنح جامعة تبوك ترخيصًا لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء

محمود البلوي(صدى):

منحت الإدارة العامة للمرور جامعة تبوك الترخيص النهائي لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء، وسلم مدير عام المرور العميد محمد بن عبدالله البسامي معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الترخيص الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.

ويأتي ذلك عقب توقيع الإدارة اليوم الأربعاء، اتفاقية مع جامعة تبوك بمقر الإدارة العليا بالجامعة، لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات للنساء ، بحضور عددا من وكلاء وعمداء الكليات بالجامعة.

وقال مدير عام المرور العميد محمد بن عبد الله البسامي، إن هذه الرخصة تم منحها لجامعة تبوك لثقتنا في أنها ستكون نموذجا يحتذى به في تطبيق الاشتراطات المرورية على أعلى المستويات ، خصوصاً أن الإدارة العامة للمرور لجأت إلى الجامعات ومنها جامعة تبوك للبحث عن الجودة ، ولحرص الإدارة على مخرجات هذه المدارس .