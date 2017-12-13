قرقاش: أبو مازن أبرز دور المملكة التاريخي لدعم القضية الفلسطينية

ابوظبي(صدى):

أوضح وزيرة الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أنور قرقاش، أنه لابد من استغلال الزخم الدبلوماسي الإسلامي الكبير المتضامن مع القدس، وتحويله إلى عمل جماعي، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني أبو مازن أبرز دور المملكة التاريخي لدعم القضية.

وقال الدكتور أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” شاركنا فى القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، من المهم استغلال الزخم الدبلوماسي الإسلامي الكبير والمتضامن مع وضع القدس وتحويله إلى برنامج عمل جماعي فاعل ” .

وأضاف: ” في كلمة الرئيس الفلسطيني الشاملة حول وضع القدس والقرار الأمريكي الجائر برز تأكيده على الدور السعودي التاريخي والمستمر في دعم القضية الفلسطينية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ” .