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طارف الشمري رئيس بلدي العويقيلة والحليل البناقي نائبا له

طارف الشمري رئيس بلدي العويقيلة والحليل البناقي نائبا له
خالد الضبيبي(صدى):

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة العويقيلة جلسته يوم أمس لاختيار رئيسآ ونائبآ للمجلس في دورته الثانية ، وخلال الجلسة تم التصويت بالاجماع على تعيين الأستاذ ” طارف بن محمد الشمري ” رئيسآ للمجلس لمدة عامين قادمين ، كما تم تعيين الأستاذ ” الحليل بن الحليل البناقي ” نائبآ للرئيس .

من جانبه أعرب رئيس المجلس ” طارف الشمري ” عن شكره للأعضاء على منحه الثقة باختياره رئيسا للمجلس في دورته الثانية ، مؤكدا أنه سيبذل المزيد من العطاء والعمل الدؤوب لخدمة المحافظة والقرى التابعة لها والعمل على دراسة ومناقشة مطالب المواطنين وايجاد الحلول المناسبة مع المختصين .


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