الهلال على مشارف لقب دوري المحترفين بفضل لاعبيه
نجح نادي الهلال في تصدر المركز الاول بنتيجة ٢٧ نقطة وهو ما أدى الى اعتلاءه صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية القسم الاول.
وبالنظر إلى إنجازات الفريق ، نجد أنه لا يوجد ما يثير الدهشة في ظل وجود النجم الهلالي نواف العابد ، والسوري عمر خربين ، وأسامة هوساوي ، بالإضافة إلى لاعب الوسط عبدالله عطيف .
وعلى الرغم من ذلك ، لا يكتفي الهلال بالأسلحة القوية التي يملكها ، حيث يسعى في الوقت الحالي إلى التعاقد مع لاعب العين الإماراتي ” عموري ” ، لتحقيق انتصارات متتالية .
وبالإضافة إلى القوة التي يمتلكها الهلال في الوقت الحالي ، فتعد عودة البرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف النادي بعد تعافيه من إصابته ، إضافة قوية للفريق ، خاصةً بعد مساهمته في حسم لقب الدوري للهلال .
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