الهلال على مشارف لقب دوري المحترفين بفضل لاعبيه

نواف السالم(صدى):

نجح نادي الهلال في تصدر المركز الاول بنتيجة ٢٧ نقطة وهو ما أدى الى اعتلاءه صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع نهاية القسم الاول.

وبالنظر إلى إنجازات الفريق ، نجد أنه لا يوجد ما يثير الدهشة في ظل وجود النجم الهلالي نواف العابد ، والسوري عمر خربين ، وأسامة هوساوي ، بالإضافة إلى لاعب الوسط عبدالله عطيف .

وعلى الرغم من ذلك ، لا يكتفي الهلال بالأسلحة القوية التي يملكها ، حيث يسعى في الوقت الحالي إلى التعاقد مع لاعب العين الإماراتي ” عموري ” ، لتحقيق انتصارات متتالية .

وبالإضافة إلى القوة التي يمتلكها الهلال في الوقت الحالي ، فتعد عودة البرازيلي كارلوس إدواردو لصفوف النادي بعد تعافيه من إصابته ، إضافة قوية للفريق ، خاصةً بعد مساهمته في حسم لقب الدوري للهلال .