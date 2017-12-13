أوزيل يفكر في الرحيل من أرسنال قبل العام الجديد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، عن رغبة الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي، في الرحيل من صفوف الفريق اللندني مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .

وكان أوزيل أخبر أرسنال من قبل أنه لا يريد ترك النادي من أجل المال أو زيادة راتبه ولكنه يطمح بالانتقال إلى فريق ينافس على البطولات والألقاب .

وأعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في التعاقد مع أوزيل لتعزيز صفوف الشياطين الحمر بالإضافة إلى علاقة الصداقة والتي تجمعهما .