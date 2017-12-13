أوزيل يفكر في الرحيل من أرسنال قبل العام الجديد
كشفت مصادر إعلامية، اليوم الاربعاء، عن رغبة الألماني مسعود أوزيل نجم نادي أرسنال الإنجليزي، في الرحيل من صفوف الفريق اللندني مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل .
وكان أوزيل أخبر أرسنال من قبل أنه لا يريد ترك النادي من أجل المال أو زيادة راتبه ولكنه يطمح بالانتقال إلى فريق ينافس على البطولات والألقاب .
وأعرب جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، عن رغبته في التعاقد مع أوزيل لتعزيز صفوف الشياطين الحمر بالإضافة إلى علاقة الصداقة والتي تجمعهما .
اترك تعليقاً