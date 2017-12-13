طفل فلسطيني معتقل يتحول لـ ” سبايدر مان “

القدس(صدى):

ألهمت صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي، العديد من الرسامين ومصممي الجرافيك، لاستنساخ صورته أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتحول ” الجنيدي “، إلى الرجل الأخضر ” هولك ” و البطل الخارق ” سبايدر مان ” ، عقب انتشار صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإسقاط المصممين صبغة بطولية على هذا الطفل المقاوم.

يذكر أن ” الجنيدي ” ، تم اعتقاله من قبل عدد كبير من الجنود و الاعتداء عليه بالضرب، قبل أن يتم نقله إلى مركز توقيف في مستوطنة كريات أربع، ومن ثم نقله إلى سجن عوفر قرب رام الله.