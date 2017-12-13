بالصور.. إزالة ” 10 ” مباني مخالفه في شوقية مكة المكرمة

حسين العلي(صدى):

واصلت لجنة ازالة التعديات ببلدية الشوقيه الفرعيه بمكه المكرمه نشاطها في مراقبة وازالة مواقع التعديات في المخططات والاحياء السكنيه التابعة للمنطقة ، حيث تمكنت اللجنه من ازالة عدد من المباني والاحواش المخالفه والمقامه بطرق عشوائيه وبدون صكوك نظامية في عدد من الواقع .

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه بأن البلدية ماضية في مواصلة جهودها ونشاطها في مراقبة كافة المواقع التي تشهد تعديات على الاراضي والممتلكات العامة ، مشيرا الى أن الفرق الميدانية نفذت خلال الاسبوع المنصرم العديد من الجولات الميدانية بمشاركة الجهات ذات العلاقة ، ومؤكدا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الاراضي والممتلكات العامه .

وقال أن الفرق الميدانية قامت خلال الأيام الماضية بازالة عشره مبان مخالفة وبدون صكوك ، وبمشاركة عدد من افراد ومنسوبي الجهات الامنيه المساندة لفرق الامانه .

واختتم عراقي لافتا الى أن البلدية حريصة على إزالة مثل هذه الظواهر السلبية التي تشوه المظهر العام ، حيث الفرق الميدانية بمواصلة مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون وفي كافة الاحياء والمخططات السكنية في هذه المناطق .