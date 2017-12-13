بالفيديو.. انطلاق ماكلارين Senna الجديدة للسباقات بقوة 798 حصان

متابعات(صدى):

كشفت ماكلارين بصورة نهائية عن سيارتها الخارقة الجديدة المرتقبة والتي عرفت داخلياً في الشركة باسم P15 ولكن اسمها الحقيقي هو Senna وهي ليست بديل مباشر لموديل P1 حيث أنها تأتي في اصدار تالي لموديل BP23 بثلاث مقاعد المقبلة. وأحدث نسخ ماكلارين Ultimate Series تحمل اسم سائق الفورمولا 1 الشهير اريتون سينا الذي فاز بثلاث من ألقاب السائق في الفورمولا 1 مع الفريق في 1988 و1990 و1991.

وقد وصفت ماكلارين السيارة بأنها أكثر نسخها شراسة على الطرق ورغم تطويرها للسباقات بصورة أولية فهي سيارة قانونية بشكل كامل للطرق . وتحمل السيارة جسم خفيفالوزن وشاسيه من ألياف الكربون ووزن اجمالي للسيارة 1.198 كجم لتعتبر الأخف منذ تقديم ماكلارين F1, كما أنها أخف بواقع 220 كجم من نسخة ماكلارين 720S.

وتحمل السيارة جوانب أيروديناميكية نشطة في الأمام والخلف وجناح خلفي ضخم وشفرات أيروديناميكية بألوان مختلفة ومن حيث القوة تتوفر السيارة بمحرك 4 لتر V8 بشاحنين توربينيين وناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات يرسل القوة للعجلات الخلفية وتولد السيارة قوة 789 حصان وعزم دوران 800 نيوتن متر مع توزيع قوة لوزن بمعدل 650 حصان للطن.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كمساعة في 2.5 ثانية مع سرعة قصوى 320 كمساعة ويبلغ سعر السيارة قرابة مليون دولار وسيصنع منها 500 نسخة بصورة يدوية وتم حجزهم كلهم بالفعل.