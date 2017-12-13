حملة ” وطن بلا مخالف ” في الأفلاج تضبط عدد من المخالفين

الأفلاج(صدى):

نجحت الحملة الأمنية المشتركة ” وطن بلا مخالف ” ، في ضبط عدد من المخالفين لنظام العمل بالأفلاج .

وكانت الحملة الأمنية واصلت جولاتها المفاجأة اليوم الأربعاء، على عدد من المحال التجارية والأماكن العامة بالمحافظة قد نجحت في ضبط عدد من المخالفين لنظام الإقامة والعمل وتم إحالتهم للجهات المختصة.

يذكر أن حملة وطن بلا مخالف تحظى بمتابعة من محافظ الأفلاج زيد آل حسين وإشراف مدير شرطة المحافظة العميد فهد بن خالد العتيبي وقائد الدوريات الأمنية الرائد منير العصيمي ومدير مكتب العمل محمد بن راشد الحبشان وتكثف جولاتها الميدانية لتتبع مخالفي نظام العمل داخل المحافظة وفي العديد من المناطق النائية بمراكز الأفلاج ونجحت الحملة في ضبط الكثير من المخالفين .