شرطة الرياض تطيح بـ 6 باكستانيين كونوا تشكيلاً عصابيًا

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه امتداداً للجهود المتواصلة في مكافحة جرائم السرقات وتعقب مرتكبيها , وعلى ضوء ما ورد لمراكز شرطة العاصمة الرياض من بلاغات عن تعرض عدد من المحلات التجارية والمستودعات والمباني قيد الإنشاء للسرقة بعد الاعتداء على حراس الأمن وتكبيلهم .

عليه فقد عَمِدَتْ إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تشكيل فريق بحث وتحري على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لدراسة تلك البلاغات واتخاذ جملة من الإجراءات البحثية اللازمة , وبتوفيق من الله تمكنت من الإطاحة بالمتهمين ( ستةٌ من الجنسية الباكستانية / في العقدين الثالث والرابع من العمر) في كمائن محكمة تم بأحدها ضبط شاحنة محملة بمسروقات تقدر قيمتها بحوالي (120،000) ريال من ضمن مسروقات أخرى قاربت النصف مليون ريال, وضبط بحوزتهم على عدد من الإقامات للتضليل ومحاولة إخفاء هوياتهم وأجهزة جوالات ولوحة لسيارة مطلوبة بقضية مشابهة، وبسماع اقوالهم أقروا بما نسب إليهم وبارتكاب (30) جريمة سرقة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

جرى إيقافهم بمركز الشرطة المختص و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك , لتؤكد سعيها الحثيث والمستمر لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتجفيف منابعها حفظاً لأمن الوطن والمواطن والمقيم على حد سواء.