بالفيديو.. القطريون يرفضون التهنئة في احتفالات اليوم الوطني

طلال الضوي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمذيع قناة قطر الرسمية في الدوحة ، حيث استمر يبحث لفترة طويلة خلال مهرجان العيد الوطني، عن أحد المواطنين القطريين لإجراء مقابلة تلفزيونية معه احتفالاً باليوم الوطني للدولة .

وخلال المقطع لم يتمكن المذيع من إيجاد مواطن واحد يقبل على الكاميرا لتهنئة الدوحة بعيدها ، وهو الأمر الذي عرضه لإحراج شديد جعله يلجأ إلى المجنسين والوافدين .

وعلى الرغم من حالة الصدمة التي انتابت المذيع وحاول إخفائها أمام الكاميرا ، إلا أن الأمر بات عادياً اليوم في ظل طرد صهاينة قطر لقبائل الدولة الأصلية وسحبهم لجنسيات مشايخ القبائل المعترضين على سياساتهم الحاكمة .