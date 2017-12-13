بالفيديو.. القطريون يرفضون التهنئة في احتفالات اليوم الوطني
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمذيع قناة قطر الرسمية في الدوحة ، حيث استمر يبحث لفترة طويلة خلال مهرجان العيد الوطني، عن أحد المواطنين القطريين لإجراء مقابلة تلفزيونية معه احتفالاً باليوم الوطني للدولة .
وخلال المقطع لم يتمكن المذيع من إيجاد مواطن واحد يقبل على الكاميرا لتهنئة الدوحة بعيدها ، وهو الأمر الذي عرضه لإحراج شديد جعله يلجأ إلى المجنسين والوافدين .
وعلى الرغم من حالة الصدمة التي انتابت المذيع وحاول إخفائها أمام الكاميرا ، إلا أن الأمر بات عادياً اليوم في ظل طرد صهاينة قطر لقبائل الدولة الأصلية وسحبهم لجنسيات مشايخ القبائل المعترضين على سياساتهم الحاكمة .
بعد طرد #النظام_القطري_الصهيوني للقبائل الاصلية وسحب جنسيات مشايخ القبائل !!
شاهد مذيع تلفزيون #قطر الرسمي قاعد يلف في مهرجان #اليوم_الوطني_القطري في #الدوحة يدور على مواطن قطري واحد يسوي معه مقابله ولم يجد إلا المجنسين!
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-هكذا يريد الإسرائيلي #عزمي_بشارة إن يجعل #قطر مستعمرة pic.twitter.com/jA8ze4IU1l
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١٣ ديسمبر، ٢٠١٧
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