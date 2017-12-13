ريال مدريد يعلن استعداده لمواجهة الجزيرة الإماراتي

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، استعداده لمواجهة، نادي الجزيرة الإماراتي في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في دولة الإمارات .

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفوز على الجزيرة من أجل التأهل لنهائي مونديال الأندية، لمواجهة نادي جريميو البرازيلي في نهائي البطولة العالمية.

يذكر أن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز كانت قد وضعت العديد من المرشحين لخلافة زيدان في تدريب النادي الملكي مثل ” الإيطالي أنطونيو كونتي، الألماني يواخيم لوف ، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو ” .