انخفاض مؤشرات البورصة بتداول 450 مليون سهم

علي القحطاني(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم بالمملكة الرئيسية، اليوم الأربعاء، منخفضًا 28.95 نقطة ليقفل عند مستوى 7094.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 110 آلاف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم الموازية، نمو اليوم مرتفعًا 35.01 نقطة ليقفل عند مستوى 3066.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.4 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 65 ألف سهم تقاسمتها 161 صفقة.