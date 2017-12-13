مفتي عام المملكة : وحدة الصف وترك الخلافات والمشاكل أمر مهم

نايف السالم(صدى):

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ على أهمية وحدة الصف واجتماع الكلمة.

وقال آل الشيخ في برنامج ” فتاوى ” على القناة السعودية الأولى:لا شك أن اجتماع الكلمة ووحدة الصف وترك الخلافات والمشاكل أمر مهم.

وأضاف آل الشيخ أن: الأمة تواجه عدوانًا سافرًا من أعداء الإسلام وتحديات؛ فلا بد أن نكون يدًا واحدة وصفًّا واحدًا ولبنة واحدة، لا نرضى لمتسلِّل أو خبيث أو منافق يدخل صفوفنا، وألا نفتح المجال لأعدائنا.