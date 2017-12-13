” ميسي ” لم يحقق إنجاز ” مولر ” في كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

حقق محترف كرة القدم الألماني ” غيرد مولر ” إنجازات عديدة مع فريقه ” بايرن ميونخ ” بعدما سجل 552 هدفاً ، والتي تزيد بفارق 27 هدف عما حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي .

ومن جانبه ، سجل ” ميسي ” الأحد الماضي هدفه رقم 525 بقميص برشلونة ، وهو ما جعله يعادل رقم ” مولر ” القياسي كونه اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف بقميص نادي واحد ، وفقاً لتقارير أجنبية .

إلا أن هذا التعادل لم تعترف به تقارير وردت وفقاً لوسائل إعلام أجنبية ، اعتبرت ” مولر ” هو اللاعب الأعظم ، خاصةً أن ” الطوربيد ” توج مسبقاً بكأس العالم مع منتخب بلاده على عكس ” ميسي ” الذي لم يتمكن حتى الآن من حصد هذا اللقب .