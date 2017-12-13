” الجريسي ” يستعيد ذكريات بداياته مخاطباً الشباب بإخلاص العمل

حمود العنزي(صدى):

أقام رجل الأعمال الشيخ علي بن عبدالله بن شري مأدبة غداء تجمع نخبة كبيرة من الأعيان والمسؤولين ، تكريماً لرجل الأعمال الشيخ عبد الرحمن الجريسي .

ومن جانبه ، قام ” الجريسي ” بإحياء ما مضى من ذكرياته مع التجارة في بدايات عمله بها ، خاصةً في ظروفه العائلية الصعبة التي تمثلت في رعاية جدته له بشكل خاصة ، ومن ثم عمه بعدما فقد والده في عمر السنتين ، ووصولاً إلى عمله كصبي في أحد محال الرياض التجارية .

وأوضح رجل الأعمال خلال المأدبة أنه عمل لمدة 3 سنوات بدون مقابل مادي ليحصل على مسكن وطعام وثوب واحد سنوياً في المقابل ، ومن ثم بدأ في حصد 20 ريال تمكن من خلالها أن يبدأ في عالم التجارة بتكوين ثروة جيدة ، حتى استطاع إدخال الكمبيوتر إلى المملكة .

ووجه الشيخ ” الجريسي ” نصيحته إلى شباب المملكة بالتزام الصدق والأمانة في العمل سواء كان خاص أو حكومي ، لأن هذه المبادئ هي أقصر طريق للنجاح .