بالفيديو: مذيع أمريكي يستهزئ بنائب جمهوري

واشنطن(صدى):

سخر المذيع الأمريكي ” جيك تابر “، اليوم الأربعاء، من المتحدّث باسم المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، روي مور، وذلك على ضوء موقف الأخير الرافض لوجود مسلمين بالكونجرس.

كان ” تابر ” ، تساءل عن السبب الرئيس الذي دفع ” مور ” لإعلان رفضه لوجود نواب مسلمين داخل الكونجرس، ليرد المتحدث باسم النائب الجمهوري قائلًا” من المفترض أن يقسم النائب المنتخب على الكتاب المقدس ليصبح مسؤولًا في الولايات المتحدة، لكن المسلم ليس بإمكانه فعل ذلك “.

رد مذيع شبكة ” سي إن إن ” الأمريكية، ساخرًا ” ألا تعلم أن القانون الأمريكي لا يفرض القسم على إنجيل المسيحيين، وإنّما يسمح بالقسم على أي كتاب مقدس مثل التوارة والقرآن ” .