” النقد ” توجه البنوك بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

وجهت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” ، اليوم الأربعاء، جميع البنوك بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج حساب المواطن.

وذكرت مؤسسة النقد في بيانها: ” تم توجيه جميع البنوك بعدم المساس بالمخصصات النقدية لبرنامج حساب المواطن التي يتم إيداعها في حسابات المستحقين، ولا يقتطع منها لصالح البنوك أي قيمة مالية للقروض الشخصية أو التمويلية ” .

حساب المواطن يهدف لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.