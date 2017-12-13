سمو ولي العهد يستقبل الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله الرياض

واس(صدى):

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الرياض اليوم .

وكان في استقباله لدى وصوله قاعدة الملك سلمان الجوية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة وعدد من كبار المسئولين.