نورة شنار : القطريين في استياء بسبب ضياع ثرواتهم على الإرهاب

طلال الناصر(صدى):

أبدت الكاتبة السعودية نورة شنار استيائها من الحال الذي وصل إليه المجتمع القطري ، بعدما أهدرت السلطات الحاكمة ثروات البلاد في تمويل العمليات الإرهابية لتحقيق أهدافهم الشخصية التي لا تنظر إلى صالح الشعب القطري .

ونشرت ” شنار ” نسخة مصورة من قرار الدوحة بزيادة غرامات المخالفات المرورية ، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” شعور يتنامى عند القطريين بالغضب والأسى من صرف ثروات بلادهم على تكوين جماعات إرهابية وتمويلها من قبل السلطة الحاكمة ودفعهم إلى المجهول ، بالمرفق تجدون قرار زيادة المخالفات المرورية لتغطية تكاليف دعم الاٍرهاب ” .