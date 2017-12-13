مستشفى اليمامة يدشن مبادرة ” كلنا مسؤول “

سعيد العجل(صدى):

دشن مستشفى اليمامة امس الثلاثاء مبادرة ( كلنا مسؤول ) بحضور مدير المستشفى الدكتور سعيد بن راشد الزهراني وعدد من مسؤلي اقسام المستشفى وتهدف هذه المبادرة لإشراك المراجع والمريض في تحسين مستوى الخدمة وتقييمها واستقبال الملاحظات والمقتراحات من المستفيدين وتم خلال المبادرة لقاء قيادات المستشفى مع عدد من المراجعين لتلمس احتياجاتهم والاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والمعوقات التي تواجههم .

بعد ذلك قامت قيادات المستشفى بالمرور على اماكن انتظار المراجعين بالعيادات الخارجية والطوارئ ممن تعذر علية حضور اللقاء وسماع الملاحظات والمقترحات معربين عن سعادتهم عن هذه البادره ومثمنين استمرارها ومن اهداف هذه المبادره ايصال صوت المراجع للمسؤل مباشرة من خلال تلمس لاحتياجات المرضى

ايجاد الحلول الفعاله للمشكلات التي يطرحها المرضى وذويهم من وجهه نظرهم تفعيل دور لجان حقوق وعلاقات المرضى.