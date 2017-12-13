أحلام تطالب مغرد أساء لها بـ 5000 دينار

أماني الغامدي(صدى):

أساء أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدة له على ” تويتر ” ، للفنانة الإماراتية أحلام الشمسي ، وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة محامي الفنانة من المحكمة المختصة بتعويض من المغرد لتعمده الإساءة وإلحاق الضرر بالمطربة بما يتجاوز حرية الرأي والتعبير المسموح بها .

ومن جانبه ، أكد بدر باقر محامي أحلام في الكويت ، بأنه تم تغريم المغرد الذي يدعى ” مشاري بويابس ” بمبلغ مالي كبير وصل إلى 5000 دينار أي ما يعادل 16500 دولار أمريكي ، كتعويض مؤقت من المحكمة .

وكانت أحلام تستعد لطرح عمل فني جديد لها باسم ” على كثر الوفا فيني ” خلال الفترة المقبلة ، والذي يشارك فيه المؤلف والملحن عبد الرحمن العثمان ، و الموزع عصام الشرايطي .