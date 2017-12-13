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أحلام تطالب مغرد أساء لها بـ 5000 دينار

أحلام تطالب مغرد أساء لها بـ 5000 دينار
أماني الغامدي(صدى):

أساء أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عبر تغريدة له على ” تويتر ” ، للفنانة الإماراتية أحلام الشمسي ، وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة محامي الفنانة من المحكمة المختصة بتعويض من المغرد لتعمده الإساءة وإلحاق الضرر بالمطربة بما يتجاوز حرية الرأي والتعبير المسموح بها .

ومن جانبه ، أكد بدر باقر محامي أحلام في الكويت ، بأنه تم تغريم المغرد الذي يدعى ” مشاري بويابس ” بمبلغ مالي كبير وصل إلى 5000 دينار أي ما يعادل 16500 دولار أمريكي ، كتعويض مؤقت من المحكمة .

وكانت أحلام تستعد لطرح عمل فني جديد لها باسم ” على كثر الوفا فيني ” خلال الفترة المقبلة ، والذي يشارك فيه المؤلف والملحن عبد الرحمن العثمان ، و الموزع عصام الشرايطي .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 692 ] نشر منذ 2 ساعتين

اعوذ با لله من الخبث والخبائث
والله كلك يا احلام ما تسوين ربع دينار

[ عدد التعليقات: 1327 ] نشر منذ 2 ساعتين

لااريد ان ادخل في ذمتي شيءا لكن أشعر ان المطربه احلام مصابه بداء العظيمه هداها الله

[ عدد التعليقات: 193 ] نشر منذ 2 ساعتين

واين الحسبة ما تنصح الحجية

[ عدد التعليقات: 1702 ] نشر منذ 2 ساعتين

علامكم على حلومه ياقاسيين والله مانا زينها

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