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دراسة: التستوتسيرون يضعف جهاز المناعة عند الرجال

دراسة: التستوتسيرون يضعف جهاز المناعة عند الرجال
أوتاوا(صدى):

أكدت دراسة طبية حديثة، أن هرمونات الذكورة والأنوثة تؤثر على جهاز المناعة، فزيادة هرمون التستوتسيرون عند الرجال يعوق عمل إفراز الأجسام المضادة التي تهاجم الأمراض، مما يثبت ضعف الجهاز المناعي لدي الرجال في مقاومة الإنفلونزا.

وفي المقابل تجد هرمون الإستروجين عند النساء يحفز الجهاز المناعي، وفقًا لما أكده الباحث كيل سو وهو الأستاذ في الجامعة الكندية.

وأجريت الدراسة على عدد من الفئران، مؤكدة أن هرمونات الذكورة والأنوثة تؤثر على الجهاز المناعي.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39823 ] نشر منذ 2 ساعتين

طيب ..

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