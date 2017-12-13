تعرف على أبرز ما بحث عنه السعوديون عام 2017

نورة الشهري(صدى):

نشرت ” جوجل ” تقريرWا عن أكثر الموضوعات التي تم البحث عنها هذا العام من قبل الاسعوديين، ما بين الشخصيات العامة أو الموضوعات أو الأحداث ، وأشار التقرير أن أكثر ما بحث عنه السعوديون هذا العام هي الموضوعات الفنية والرياضية والشخصيات العامة.

أعتمد التقرير في عملية جمع البيانات على ترليونات عمليات البحث على محرك جوجل لعام 2017 وتم التوصل لنتائج البحث الأكثر رواجا هذا العام .

وكشفت النتائج أن البوابة الإلكترونية الحكومية الجديدة ” حساب المواطن ” تصدرت المقام الأول ويليها فارس للتعليم التابع لوزارة التربية والتعليم.

بينما كانت أبرز المسلسلات ” ذكريات لا تموت ” وتصدرت أعلى الفنون شيلة زلزلة وتليها ديسباسيتو ، وأبرز البرامج ” شباب البومب ” .

الشخصيات

تصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المراكز الأولي في قائمة البحث عن الشخصيات،ويليه شعيب الراشد،ورؤى الصبان، وإيفانكا ترامب، وعائلة فيحان، وعبد العزيز بن سعود، ومعن الصانع، ووفاء الكيلاني ،وخمسة أضواء، وهنا إسكندر .

الأحداث الرياضية

شهدت الأحداث الرياضية بحثا كثيرا في عام 2017 مثل مباراة السعودية واليابان، والسعودية والإمارات، ثم الهلال وأوراوا، ثم مباراة السعودية والعراق، والسعودية والبرتغال، والهلال والعين .

الأخبار

أكثر الأخبار التي بحث عنها السعوديون هي أخبار مشروع نيوم، واليوم الوطني .

الأكلات

جاء كرات البطاطس، وكيكة الزعفران، والكنافة، وشوربة الشوفان، والمهلبية، والكريم كراميل، من أكثر الأطعمة التي بحث عنها السعوديون في هذا العام.